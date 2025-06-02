В Бразилии близки к ужесточению правил размещения рекламы букмекеров

Комиссия по спорту в бразильском сенате одобрила законопроект об ужесточении правил рекламы азартных игр, сообщается на сайте законодательного органа.

Документ предполагает запрет рекламы азартных игр во время прямых трансляций спортивных событий. Кроме того, в ней нельзя будет использовать образы знаменитостей. Исключение — спортсмены, завершившие карьеру как минимум пять лет назад.

Реклама азартных игр на телевидении и в интернете будет разрешена только в вечерние часы — с 19:30 до 00:00. Ограничат и рекламу на радио. Кроме того, все рекламные интеграции должны будут сопровождаться предупреждением о возможном вреде гемблинга.

Если сенат одобрит проект закона, он поступит на рассмотрение в палату депутатов.