Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В Бразилии близки к ужесточению правил размещения рекламы букмекеров

В Бразилии близки к ужесточению правил размещения рекламы букмекеров
Комментарии

Комиссия по спорту в бразильском сенате одобрила законопроект об ужесточении правил рекламы азартных игр, сообщается на сайте законодательного органа.

Документ предполагает запрет рекламы азартных игр во время прямых трансляций спортивных событий. Кроме того, в ней нельзя будет использовать образы знаменитостей. Исключение — спортсмены, завершившие карьеру как минимум пять лет назад.

Реклама азартных игр на телевидении и в интернете будет разрешена только в вечерние часы — с 19:30 до 00:00. Ограничат и рекламу на радио. Кроме того, все рекламные интеграции должны будут сопровождаться предупреждением о возможном вреде гемблинга.

Если сенат одобрит проект закона, он поступит на рассмотрение в палату депутатов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android