«Эдмонтон» — «Флорида»: букмекеры оценили шансы в финале Кубка Стэнли

Сезон в Национальной хоккейной лиге достиг своего апогея. Во второй раз подряд в финал вышли «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Серия возьмёт своё начало в Эдмонтоне (Канада). Соперники проведут четыре встречи с 5 по 13 июня, а если потребуется — ещё три, с 15 по 21 июня.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» и «Флорида» тоже добрались до финала плей-офф. В заключительной серии со счётом 4-3 по победам сильнее оказалась американская команда.

На этот раз букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение канадскому клубу.

Итоговая победа «Ойлерз» на турнире оценивается коэффициентом 1.87, что составляет примерно 52% вероятности. Успех «Пантерз» доступен с коэффициентом 2.02 (48%).