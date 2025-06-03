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Стала известна вероятность седьмого матча в финале Кубка Стэнли

Стала известна вероятность седьмого матча в финале Кубка Стэнли
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Букмекеры оценили вероятность седьмого матча в финале Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

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Перед первой встречей серии победа «Ойлерз» на турнире оценивается коэффициентом 1.87. Успех «Пантерз» доступен с коэффициентом 2.02.

Семь матчей финала Кубка Стэнли — реальность
В прошлом году «Флорида» выиграла четыре встречи, а «Эдмонтон» — три. То есть финал Кубка Стэнли затянулся на семь матчей.

Если участникам понадобится седьмая игра, зайдёт коэффициент 2.95, что можно представить как почти 34% вероятности.

При этом шестая игра доступна в букмекерской линии с коэффициентом 1.47 — около 70% вероятности. Учитывая историческую близость в результатах команд в очном противостоянии (18-15 по победам за 33 встречи), можно предположить, что предстоящая серия действительно затянется.

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