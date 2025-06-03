Двалишвили — О'Мэлли: букмекеры назвали фаворита

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) на арене «Prudential Center» состоится турнир UFC 316. Главным его событием станет бой-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

В соглавном поединке сразятся чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

У букмекеров Мераб Двалишвили считается явным фаворитом. На его победу предлагают коэффициент 1.34 (около 70% вероятности), а на соперника — 3.40 (28%). Заключить пари на ничью предлагается за 50.0 (2%).