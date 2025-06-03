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Эксперты оценили шансы Андреевой и Шнайдер выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в паре

Эксперты оценили шансы Андреевой и Шнайдер выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в паре
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2 июня состоится матч 1/4 финала парного турнира 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Анастасией Потаповой и Ольгой Данилович из Сербии.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Букмекеры считают фаворитами дуэт Андреева/Шнайдер, сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 1.21. Шансы их соперниц оценили котировкой 4.10.

На победу российской пары в двух сетах можно поставить с коэффициентом 1.49. Вероятность того, что Потапова и Данилович возьмут минимум одну партию, оценивают в 2.44.

Андреева и Шнайдер — серебряные призёры Олимпиады-2024, которая проходила на кортах «Ролан Гаррос». В Париже они посеяны под четвёртым номером.

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