Эксперты оценили шансы Андреевой и Шнайдер выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в паре
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2 июня состоится матч 1/4 финала парного турнира 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Анастасией Потаповой и Ольгой Данилович из Сербии.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Букмекеры считают фаворитами дуэт Андреева/Шнайдер, сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 1.21. Шансы их соперниц оценили котировкой 4.10.
На победу российской пары в двух сетах можно поставить с коэффициентом 1.49. Вероятность того, что Потапова и Данилович возьмут минимум одну партию, оценивают в 2.44.
Андреева и Шнайдер — серебряные призёры Олимпиады-2024, которая проходила на кортах «Ролан Гаррос». В Париже они посеяны под четвёртым номером.
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