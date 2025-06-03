Букмекеры назвали фаворита женского турнира «Ролан Гаррос» перед 1/4 финала

На «Ролан Гаррос» впереди четвертьфиналы. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира в женском одиночном разряде.

По оценке аналитиков, главные претенденты на победу — первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек из Польши. Поставить на любую из них можно с коэффициентом 2.80.

За 5.50 можно сделать ставку на американку Кори Гауфф. Шансы Мирры Андреевой оценили в 6.00. Россиянка стала самой юной со времён Мартины Хингис теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал турнира в Париже два года подряд.

Шансы остальных четвертьфиналисток оценивают значительно ниже. На Мэдисон Киз предлагают коэффициент 16.00, а ставка на Чжэн Циньвэнь доступна за 19.00. Вероятность успеха украинки Элины Свитолиной — 25.00. А на главную сенсацию этого турнира француженку Луа Буассон можно заключить пари за 125.00.