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Аналитики назвали фаворитов мужского турнира «Ролан Гаррос» перед стартом 1/4 финала

Аналитики назвали фаворитов мужского турнира «Ролан Гаррос» перед стартом 1/4 финала
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В мужском турнире «Ролан Гаррос» сегодня стартуют четвертьфиналы. В борьбе за титул осталось всего восемь теннисистов. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпиона.

Главным фаворитом аналитики считают испанца Карлоса Алькараса, его шансы выиграть титул оценили коэффициентом 1.95. Совсем рядом в прогнозах букмекеров итальянец Янник Синнер, на него можно поставить за 2.40.

Шансы остальных теннисистов оценили куда ниже. За 13.00 можно поставить на легендарного Новака Джоковича, а за 17.00 — на Александра Зверева из Германии. Кстати, они сыграют между собой в четвертьфинале.

Вероятность чемпионства итальянца Лоренцо Музетти оценили в 20.00, на американца Томми Пола коэффициент 125.00. Меньше всего шансов на титул эксперты оставляют Александру Бублику, представляющему Казахстан, и Фрэнсису Тиафо из США. На любого из них можно сделать ставку с котировкой 150.00.

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