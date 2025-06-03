«Первая СРО» не поддержала законопроект об изменении налогообложения выигрышей

«Первая СРО» направила в Министерство финансов официальный отзыв на законопроект о поправках в Налоговый кодекс, отменяющий действующий порог для налогообложения выигрышей в размере 15 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте организации.

В «Первой СРО» выразили несогласие с инициативой. В документе организация отметила недостаточную проработанность поправок и потенциальные риски для легального рынка.

Основными аргументами против изменений называют нарушение принципов налогообложения — налог будет взиматься даже в случаях, когда игрок не получил реальной экономической выгоды (например, при годовом убытке). Это противоречит базовому принципу НК РФ, согласно которому налогом облагается только положительный финансовый результат. Кроме того, букмекеры предсказывают рост административной нагрузки. А ужесточение правил может подтолкнуть игроков в теневой сектор, сократив доходы бюджета.

В своём отзыве «Первая СРО» предлагает сохранить действующий порядок налогообложения до комплексного пересмотра правил, а также унифицировать подход для всех азартных игр, введя годовой налоговый период.

По словам исполнительного директора Первой СРО Олега Давыдова, аналогичные изменения уже рассматривались в 2022 году, но были отклонены после критики отрасли.

«Возврат к этой инициативе без устранения прежних проблем мы считаем несвоевременным. Мы готовы к диалогу с Минфином и надеемся, что ведомство учтёт нашу позицию при доработке законопроекта», — подчеркнул эксперт.