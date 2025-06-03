Россия — Нигерия: когда товарищеский матч, кто фаворит

Изоляция сборной России по футболу от участия в официальных международных турнирах продолжается. Однако в июне наша команда проведёт два товарищеских матча.

6 июня сборная России в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с Нигерией. Главный тренер сборной Валерий Карпин признался, что это одна из сильнейших команд за последние три года, наряду с Сербией (4:0) и Камеруном (1:0).

Победу российской сборной букмекеры оценили коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности.

Поставить на нигерийскую команду можно за 3.15 (30%). Ничья идёт за 3.40 (29%).

Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимают за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15.