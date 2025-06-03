Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: когда бой UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) на арене Prudential Center состоится турнир UFC 316. Главным его событием станет бой-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. Поставить на победу Двалишвили можно с коэффициентом 1.34. Шансы Шона О'Мэлли оценили котировкой 3.40. Ничья маловероятна, ставка на неё доступна за 62.00.

На ТБ 4.5 раунда можно заключить пари с коэффициентом 1.38, а обратный исход идёт за 2.90.

Это будет бой-реванш. Первый поединок состоялся в сентябре 2024 года на UFC 306. Тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли титул.