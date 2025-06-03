Германия — Португалия: когда матч 1/2 финала Лиги наций, кто фаворит

4 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1/2 финала Лиги наций Германия — Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Победитель выйдет в финал, проигравший будет сражаться за бронзу.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа сборной Португалии оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 1/2 финала Лиги наций. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67 — около 60% вероятности.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах, хотя соперники были крепкие: Нидерланды (2:2, 1:0), Венгрия (5:0, 1:1) и Босния и Герцеговина (2:1, 7:0). Бундестим вышла в 1/4 финала, где в двух матчах разобралась со сборной Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии, в свою очередь, тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Однако она попала в менее конкурентную группу с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.