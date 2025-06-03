Германия — Португалия: прогноз и ставки на полуфинал Лиги наций

В среду, 4 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1/2 финала Лиги наций Германия — Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа сборной Португалии оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 1/2 финала Лиги наций. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67 — около 60% вероятности.