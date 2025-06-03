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Эксперты назвали шансы Эдуарда Сперцяна переехать в один из топ-5 европейских чемпионатов

Эксперты назвали шансы Эдуарда Сперцяна переехать в один из топ-5 европейских чемпионатов
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Одна из главных интриг короткого российского межсезонья — где продолжит карьеру полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян. Сам игрок говорил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

Букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.40 на то, что Сперцян забьёт свой первый гол в сезоне-2025/2026 за любую команду из топ-5 чемпионатов. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.72.

Интересно, что если Сперцян перейдёт в команду из топ-5 лиг, но уже после старта сезона РПЛ, и успеет забить свой первый гол в новом сезоне за «Краснодар», то пари за 1.40 не сыграет.

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