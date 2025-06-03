Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эдмонтон» — «Флорида»: определён фаворит первого матча

«Эдмонтон» — «Флорида»: определён фаворит первого матча
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 5 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится первый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», который откроет финальную серию за Кубок Стэнли — 2025. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Материалы по теме
Макдэвид готов к реваншу с Бобровским. Каким будет финал Кубка Стэнли?
Макдэвид готов к реваншу с Бобровским. Каким будет финал Кубка Стэнли?

Букмекеры предпочтение отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.40.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.67.

Материалы по теме
Прогноз на матч Германия — Португалия: 40-летний Роналду мог не приезжать
Прогноз на матч Германия — Португалия: 40-летний Роналду мог не приезжать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android