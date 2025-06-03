«Эдмонтон» — «Флорида»: определён фаворит первого матча

В четверг, 5 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится первый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», который откроет финальную серию за Кубок Стэнли — 2025. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры предпочтение отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.40.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.67.