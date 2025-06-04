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Германия — Португалия: назван самый вероятный счёт

Германия — Португалия: назван самый вероятный счёт
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В среду, 4 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1/2 финала Лиги наций Германия — Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа сборной Португалии оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67 — около 60% вероятности.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.60). Победа немцев 1:0 идёт за 8.00, на точный счёт 2:1 в пользу Германии дают 8.60.

Заключить пари на победу немцев 2:0 предлагается за 9.90.

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