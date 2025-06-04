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Германия — Португалия: прогноз «Чемпионата»

Германия — Португалия: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: Германия победит + тотал больше 2.5 гола за 2.90.

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Юлиану Нагельсману удалось нивелировать уход главного диспетчера команды — Тони Крооса. Его роль на себя отчасти взял Йозуа Киммих, который отдал пять голевых пасов в этом цикле турнира.

При этом в 1/4 финала португальская команда с трудом прошла Данию, едва не вылетев. Не стоит также забывать о невзрачном выступлении сборной Португалии на Евро-2024. Роберто Мартинес относительно неплохо начал в команде, но пока что его подопечные не выглядят теми, кто может выиграть трофей в ближайшее время.

Особенно на фоне сборной Германии. С другой стороны, устроить Юлиану Нагельсману нервотрёпку получится с высокой долей вероятности.

Дело в том, что немецкий специалист не сможет рассчитывать на Антонио Рюдигера, который является основным центральным защитником. При этом Марк-Андре тер Штеген только недавно вернулся после травмы и его кондиции пока не оптимальны. Это значит, что у португальских нападающих, в том числе у Криштиану Роналду, будут шансы отвечать на атаки соперника своими результативными атаками.

На таком фоне логично ожидать обоюдоострый футбол, который приведёт к забитым мячам. Однако преимущество останется на стороне сборной Германии. Во-первых, потому что она в принципе сейчас сильнее. Во-вторых, матч пройдёт в Мюнхене, где на португальцев будет обеспечено максимальное давление. Что-то вроде победы хозяев со счётом 2:1 здесь реально увидеть.

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