Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на первый матч финала НХЛ

«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на первый матч финала НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первый матч финала НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.26.

Материалы по теме
Макдэвид готов к реваншу с Бобровским. Каким будет финал Кубка Стэнли?
Макдэвид готов к реваншу с Бобровским. Каким будет финал Кубка Стэнли?

Преимущества в свежести никто из соперников сейчас не получит, потому что полуфинальные серии оба закончили за пять встреч. Времени на отдых и подготовку было приблизительно одинаковое количество. Так что силы и шансы — равны. В таких ситуациях нюансы играют роль. Например, такие как поддержка болельщиков и домашняя атмосфера. Это один из плюсиков на стороне «Эдмонтона».

«Флорида» может похвастаться наличием Сергея Бобровского в составе. Российский голкипер продолжает показывать самый высокий уровень и помогать партнёрам оставаться в игре. Боб даже заслуженно вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии одного крупного медиапространства в Северной Америке. Вратарь сильнее своего визави из «Ойлерз».

Вот только прямо сейчас Стюарт Скиннер очень хорош. В полуфинальной серии с «Даллас Старз» он оформил шат-аут, а суммарно за четыре последние игры пропустил всего лишь пять шайб. Как себя покажет в финале Кубка Стэнли, мы ещё увидим. Но по крайней мере в первой встрече на домашнем стадионе должен быть в хорошем состоянии. Равно как и «Эдмонтон».

Материалы по теме
О'Мэлли не на что надеяться. Чего ждать от UFC 316
О'Мэлли не на что надеяться. Чего ждать от UFC 316
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android