«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на первый матч финала НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первый матч финала НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.26.

Преимущества в свежести никто из соперников сейчас не получит, потому что полуфинальные серии оба закончили за пять встреч. Времени на отдых и подготовку было приблизительно одинаковое количество. Так что силы и шансы — равны. В таких ситуациях нюансы играют роль. Например, такие как поддержка болельщиков и домашняя атмосфера. Это один из плюсиков на стороне «Эдмонтона».

«Флорида» может похвастаться наличием Сергея Бобровского в составе. Российский голкипер продолжает показывать самый высокий уровень и помогать партнёрам оставаться в игре. Боб даже заслуженно вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии одного крупного медиапространства в Северной Америке. Вратарь сильнее своего визави из «Ойлерз».

Вот только прямо сейчас Стюарт Скиннер очень хорош. В полуфинальной серии с «Даллас Старз» он оформил шат-аут, а суммарно за четыре последние игры пропустил всего лишь пять шайб. Как себя покажет в финале Кубка Стэнли, мы ещё увидим. Но по крайней мере в первой встрече на домашнем стадионе должен быть в хорошем состоянии. Равно как и «Эдмонтон».