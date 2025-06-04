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Чили — Аргентина: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

Чили — Аргентина: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026
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В ночь на 6 июня пройдёт встреча 15-го тура отбора на чемпионат мира между Чили и Аргентиной. Начало игры – в 4:00 мск.

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Аргентицы уже гарантировали себе попадание на ЧМ-2026.

Вполне ожидаемо, что эксперты считают фаворитом аргентинскую сборную. На её победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что составляет около 55% вероятности.

Шансы чилийцев букмекеры оценили в 5.10 (18%). Ничья идёт с коэффициентом 3.50 (27%).

Аналитики также считают, что встреча не получится результативной. Сделать ставки на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

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