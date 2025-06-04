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Эквадор — Бразилия: коэффициенты на дебютный матч Анчелотти

Эквадор — Бразилия: коэффициенты на дебютный матч Анчелотти
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В ночь на 6 июня на стадионе «Монументаль Банко Пичинча» пройдёт встреча 15-го тура отбора на чемпионат мира между Эквадором и Бразилией. Начало игры – в 2:00 мск.

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Это будет первая игра бразильцев под руководством Карло Анчелотти.

Вполне ожидаемо, что эксперты считают фаворитом бразильскую сборную. На её победу можно поставить с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 45% вероятности.

Шансы Эквадора букмекеры оценили в 3.50 (26%). Ничья идёт с коэффициентом 3.35 (29%).

Аналитики считают, что встреча не получится результативной. Сделать ставки на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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