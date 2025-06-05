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Испания — Франция: стал известен фаворит полуфинала Лиги наций

Испания — Франция: стал известен фаворит полуфинала Лиги наций
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В четверг, 5 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры преимущество отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа сборной Франции оценивается так же, как и ничейный исход — в 3.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что полуфинал Лиги наций Испания — Франция не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.87.

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