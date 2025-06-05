Испания — Франция: прогноз на полуфинал Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.22.

В заявке испанской команды на решающие матчи Лиги наций шесть футболистов «Барселоны». Учитывая, что каталонцы, в принципе, провели классный сезон, можно ждать того же и от их представителей. Выигравший с «ПСЖ» Лигу чемпионов Фабиан Руис тоже в составе. Так что Луис де ла Фуэнте вряд ли отойдёт от своей модели, которая принесла ему золотые медали Евро-2024.

Дидье Дешам со сборной Франции на ЧЕ-2024 в Германии выглядел невзрачно. В шести матчах команда забила всего лишь четыре гола с игры. В 1/8 финала Бельгию прошла благодаря рикошету, в 1/4 финала с Португалией дотерпела до серии пенальти, а в 1/2 финала закономерно уступила Испании – 1:2. Думаете, в Лиге наций результаты стали сильно лучше?

На групповом этапе французы бодрее смотрелись на фоне Бельгии и Италии, однако допустили даже нулевую ничью со сборной Израиля. А в 1/4 финала могли уступить сборной Хорватии. С трудом отыгрались после поражения в первой встрече, а дальше прошли лишь по пенальти.

Сборная Франции должна получить небольшой эмоциональный заряд. В том числе благодаря желанию взять реванш. Наверняка игроки активнее пойдут вперёд, нежели на чемпионате Европы. Однако у французов, равно как и у испанцев, есть серьёзные кадровые потери в линии обороны. Этот факт может сыграть в пользу ставки на тотал больше 2.5 мяча.