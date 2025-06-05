Испания — Франция: стал известен самый вероятный счёт

В четверг, 5 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, Германия, состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа сборной Франции оценивается так же, как и ничейный исход, — в 3.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (5.60). Победа Испании 1:0 идёт за 7.50, на нулевую ничью выставлен коэффициент 8.00.