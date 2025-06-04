Германия — Португалия: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: 3-5 голов в матче за 1.90.

«Португалия прошла датчан в очень непростом двухматчевом противостоянии. Лишь в дополнительное время португальцы добили сборную Дании. Немцы обыграли сборную Италии.

Обе команды играли в атаку, играют весело. У немцев большие проблемы в обороне – нет Биссека, нет Рюдигера.

Португальцы дома играют шикарно, результативно и круто. А вот на выезде со сборной Португалии что-то происходит. К тому же два основных игрока середины поля Невеш и Витинья только что сыграли в финале Лиги чемпионов. Готовы ли они будут сыграть в этом матче, как бурно они отмечали победу?

Если брать новейшую историю сборной Португалии, то очень результативно играли команды, при этом в последних пяти играх неизменно побеждали немцы. С учетом проблем в обороне, а также того, что немцы играют дома, а португальцы на выезде играют не очень хорошо, то вариант 3-5 голов в этом матче вполне хороший. Взял такой многофункциональный вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».