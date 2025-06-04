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Германия — Португалия: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций

Германия — Португалия: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: 3-5 голов в матче за 1.90.

«Португалия прошла датчан в очень непростом двухматчевом противостоянии. Лишь в дополнительное время португальцы добили сборную Дании. Немцы обыграли сборную Италии.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды играли в атаку, играют весело. У немцев большие проблемы в обороне – нет Биссека, нет Рюдигера.

Португальцы дома играют шикарно, результативно и круто. А вот на выезде со сборной Португалии что-то происходит. К тому же два основных игрока середины поля Невеш и Витинья только что сыграли в финале Лиги чемпионов. Готовы ли они будут сыграть в этом матче, как бурно они отмечали победу?

Если брать новейшую историю сборной Португалии, то очень результативно играли команды, при этом в последних пяти играх неизменно побеждали немцы. С учетом проблем в обороне, а также того, что немцы играют дома, а португальцы на выезде играют не очень хорошо, то вариант 3-5 голов в этом матче вполне хороший. Взял такой многофункциональный вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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