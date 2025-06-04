Германия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 4 июня

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: победа Германии за 1.90.

«На мой взгляд, Германия — фаворит по многим причинам. Немцы хороши в атаке, у них быстрые фланги, они играют дома, где у них будет двойная энергия. Из всех четырёх команд, которые играют в полуфинале, только Германия ещё не выигрывала этот трофей, так что пора это сделать.

Учитывая, что в четвертьфинале матчи были голевые, думаю, что эта игра не станет исключением, потому что атака у обеих команд сильнее, чем оборона. Немцы играют дома, желания и мотивации у них гораздо больше, поэтому в голевом матче победят всё-таки немцы», — приводит слова Мора «РБ Спорт».