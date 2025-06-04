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Германия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 4 июня

Германия — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 4 июня
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: победа Германии за 1.90.

«На мой взгляд, Германия — фаворит по многим причинам. Немцы хороши в атаке, у них быстрые фланги, они играют дома, где у них будет двойная энергия. Из всех четырёх команд, которые играют в полуфинале, только Германия ещё не выигрывала этот трофей, так что пора это сделать.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая, что в четвертьфинале матчи были голевые, думаю, что эта игра не станет исключением, потому что атака у обеих команд сильнее, чем оборона. Немцы играют дома, желания и мотивации у них гораздо больше, поэтому в голевом матче победят всё-таки немцы», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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