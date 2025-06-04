Германия — Португалия: прогноз Павла Яковлева на игру 1/2 финала Лиги наций

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги наций Германия – Португалия.

Ставка: ТБ 4.5 углового в первом тайме за 1.86.

«Обе команды достаточно неплохо провели свои предыдущие встречи. Германия прошла Италию в достаточно результативном противостоянии как дома, так и на выезде. Португальцы с минимальным счётом уступили на выезде, но дома одержали победу в достаточно тяжёлой игре, также очень результативно. В одной и другой команде собраны хорошие и атакующие футболисты. И нет сомнений, что эта игра будет богата на голы. Для меня фаворитом встречи с небольшим отрывом является сборная Германии. Прогноз мой будет тотал больше четырёх с половиной угловых в первом тайме за хороший коэффициент 1.86. Отмечу, что на предыдущей стадии в обоих матчах и Германии, и Португалии был пробит этот тотал в первом тайме.

Нет сомнения, что нас ожидает результативный матч, огромное количество голевых моментов. И пусть победит сильнейший. Всем хорошего просмотра футбола», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».