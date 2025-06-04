Германия — Португалия: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги наций в Мюнхене

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: победа Германии за 1.86.

«На пути к одноматчевому полуфиналу Лиги наций Германия выиграла у Италии в гостях (2:1), а затем завершила вничью домашнюю встречу (3:3). Ранее на групповом этапе немцы уверенно заняли первое место с четырьмя победами, двумя ничьими и разницей голов 18:4.

Португалия в четвертьфинале на выезде проиграла Дании (0:1), но в итоге выбила её из турнира. В драматичной второй игре, когда Роналду уже на четвёртой минуте не реализовал пенальти, но затем всё же добился своего, основное время завершилось в пользу хозяев (3:2), что позволило им сравнять общий счёт. А в дополнительное португальцы отправили в сетку ворот гостей ещё два мяча. В своей группе португальцы показали точно такой же результат, как и Германия. Вот только разница голов не столь впечатляющая — 13:5. И оборона далеко не всегда выглядит безошибочной.

В играх четвёрки сильнейших Германия имеет преимущество своего поля, а ведь дома на групповом этапе немцы не пропустили ни одного мяча. Да и в дортмундской встрече 1/4 финала с итальянцами хозяева получили три гола в свои ворота, когда уже вели 3:0 и позволили себе расслабиться.

В личных встречах Германия при пяти ничьих имеет солидное преимущество по победам — 11:3. Вот и последняя на сегодня игра (в рамках Евро-2020 тоже в Мюнхене) завершилась волевой победой немцев (4:2), забивших подряд четыре мяча, два из которых соперник отправил в свои ворота. Все пять матчей между двумя командами в этом веке принесли победу сборной Германии.

Только Германия из четырёх участников финальной пульки ни разу не выигрывала Лигу наций, а до нынешнего турнира даже не добиралась до полуфинала, хотя высший дивизион не покидала ни разу. Отмечу и то, что, несмотря на смену поколений, команда не знает поражений в основное время уже в 17 матчах подряд.

В отличие от соперника, хозяева столкнулись с большим числом травмированных. Получивший повреждение в финале ЛЧ защитник «Интера» Биссек присоединился к лазарету, где уже находились Рюдигер, Мусиала, Хаверц, Шлоттербек, Кляйндинст… Однако качество скамейки запасных позволяет меньше грустить из-за потерь. И ещё раз подчеркну более чем серьёзный фактор своего поля», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».