Германия — Португалия: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальную игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: победа Германии за 1.89.

«Сборная Германии после неудачного чемпионата Европы прошлым летом не стала увольнять Юлиана Нагельсмана и вместе с ним стартовала в Лиге наций. Группа немцам досталась обычная — Нидерланды, Венгрия, а также Босния и Герцеговина. В шести матчах сборная Германии одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и с разницей мячей 18:4 уверенно вышла в плей-офф с первой строчки. Дальше был четвертьфинал против Италии: победа в гостях и ничья дома вывели немцев в полуфинал.

Здесь им предстоит встреча с Португалией, которую тренирует Роберто Мартинес, но велика вероятность, что этот розыгрыш Лиги наций для него — финальная гастроль. Жозе Моуринью уже подписал предварительный контракт и с большой долей вероятности станет следующим наставником сборной Португалии. Но пока под руководством испанца команда уверенно выиграла свою группу, одержав четыре победы при двух ничьих, и с первого места вышла в плей-офф. Там Португалия встречалась с Данией и проиграла первый матч в Копенгагене 0:1, победила дома 3:2, а в полуфинал вышла, забив ещё два мяча в дополнительное время.

Полуфиналы пройдут в Германии, а значит, у команды Нагельсмана будет небольшое преимущество. При этом давайте не забывать, что в составе Португалии есть Криштиану Роналду, который, несмотря на свои 40, продолжает исправно забивать и является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги наций. Но у немцев более выстроенная и имеющая меньше слабых мест команда», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».