«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на первый матч финала Кубка Стэнли

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: победа «Эдмонтона» и ТБ 5.5 за 3.60.

«Серия начнется в Эдмонтоне. Вообще, это классическая история: одна команда выходит в финал, проигрывает, а на следующий год снова туда попадает и побеждает. Она получает опыт, усиливается — в итоге достигает своей цели.

Кстати, сама «Флорида» прошла этот путь. Они играли в финале с «Вегасом», уступили, причем вдрызг, особенно в последнем матче. Сделали выводы, усилились и через год стали чемпионами, обыграв «Эдмонтон». А теперь «Эдмонтон», попав второй раз подряд в финал, по идее, должен найти против «Флориды» ключи, чтобы переломить ситуацию.

Если копнуть глубже в историю, вспомните «Питтсбург» — «Детройт». Два финала подряд. В 2008-м победил «Детройт», а в 2009-м — уже «Питтсбург», молодая восходящая команда, которая сделала правильные выводы и взяла реванш. Еще раньше — «Эдмонтон» с Гретцки. Тогда была династия «Айлендерс», которая взяла четыре Кубка Стэнли подряд. «Эдмонтон» с Гретцки проиграл им в финале, но спустя год выиграл и положил конец династии «Айлендерс», начав свою собственную. После четырех Кубков у «Айлендерс» последовали пять у «Эдмонтона».

Может, и сейчас есть историческая параллель. «Флорида» — три финала подряд, некая мини-династия. И «Эдмонтон» ее закрывает, чтобы начать свою эру. Макдэвид, как тогда Грецтки, лучший хоккеист современности, и он достоин хотя бы одного Кубка Стэнли. Я все-таки склоняюсь к этому сценарию.

Да, если сравнивать вратарей, то Скиннер уступает Бобровскому. Но и Боб зависит от игры команды, если защита провалится, может и сам ошибиться.

У «Эдмонтона» преимущество домашнего льда. Думаю, будет серия из 7 матчей, и пусть «Эдмонтон»победит в ней 4-3. Макдэвид должен прийти к титулу. У него предпоследний год контракта, впереди еще один, но если и в этот раз не возьмут кубок, то, может, ему вообще стоит сменить клуб?

Первый матч, думаю, выиграет «Эдмонтон» в основное время. Можно взять и индивидуальный тотал «Эдмонтона» от 3 голов, как в серии с «Далласом», где атака отлично работала. Можно даже собрать комбинированную ставку: победа «Эдмонтона» и ТБ 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».