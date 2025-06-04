Германия — Португалия: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на полуфинал Лиги наций

4 июня сборная Германии примет команду Португалии в рамках полуфинального матча Лиги наций. Стартовый свисток на «Альянц Арене» в Мюнхене прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники борются за выход в финал, у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Юлиан Нагельсман заранее определился с выбором футболистов на данный поединок. Главный тренер сборной Германии вызвал всех сильнейших из доступных футболистов. Йозуа Киммих, Флориан Вирц и Леон Горецка в деле. Также после травмы в национальную команду вернулся голкипер Марк Андре тер Штеген. Однако немцы не смогут рассчитывать на получившего повреждение защитника Антонио Рюдигера.

У португальцев состав не менее грозный. Особенно впечатляет линия полузащиты. Витинья, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва – все они смогут помочь команде против Германии. Не остался без вызова и бессменный лидер коллектива Криштиану Роналду. Нападающий взял бронзу чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» и второй год подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

В четвертьфинале немцы оказались сильнее итальянцев по сумме двух матчей. Команда Нагельсмана не знает поражений с Евро-2024, когда в дополнительное время уступила Испании. Португальцы в 1/4 финала одолели Данию. Сейчас они занимают седьмую строчку в рейтинге ФИФА, а Германия расположилась на 10-й позиции.

Победитель данного матча в финале встретится с сильнейшей командой пары Испания – Франция, чей матч состоится 5 июня.

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