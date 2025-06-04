Германия — Португалия: прогноз Сергея Лапочкина на матч 1/2 финала Лиги наций 4 июня

Футбольный арбитр Сергей Лапочкин дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: ТБ 3.5 офсайда за 2.47.

«Интересный матч. Играют большие команды. Да, португальцам будет сложно: их лидеры Мендеш, Невеш, Витинья, Рамуш играли в финале Лиге чемпионов за «ПСЖ» буквально несколько дней назад. Мне кажется, что интересный коэффициент 2.47 на больше 3.5 офсайда за матч.

Португальцы часто попадают во вне игры: в среднем 2,7 раза, а вот немцы поменьше — 1,8. Игра будет открытая, и, возможно, много офсайдов будет. Игру судит Славко Винчич. Строгий арбитр. Фиксирует много фолов и не стесняется показывать карточки», — приводит слова Лапочкина Betonmobile.