Германия — Португалия: прогноз Александра Егорова на встречу Лиги наций

Экс-арбитр РПЛ Александр Егоров дал прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия.

Ставка: победа Португалии по угловым за 3.30.

«На бумаге фаворит — Германия. Но по картинке на поле это далеко не факт. Во-первых, немцы лишились ключевых оборонцев, а это значит — придётся страховать глубже, жертвовать флангами, сжиматься к центру. Во-вторых, игра в Германии и прессинг от Португалии — почти гарантированный сценарий, при котором хозяева уходят в ожидание, а гости будут искать свой момент.

Португалия — одна из самых подающих сборных Европы: в Лиге наций в среднем около 6.2 углового за матч, и это без учёта того, что теперь они окажутся в роли команды, которой нужно отыгрываться или добивать. А если счёт не будет в их пользу — атака пойдёт волнами, и фланги от Леау и Бернарду Силвы просто затопчут немецкие края. Слишком много факторов, чтобы игнорировать такой коэффициент. 3.30 — за стильную, агрессивную команду с хорошими крайними. Не топим за счёт — топим за логику момента», — приводит слова Егорова Betonmonbile.