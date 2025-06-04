В Бразилии суд обязал букмекера сменить название

Бразильской букмекерской конторе ХP Bet придётся отказаться от своего названия, сообщает Focus Brasil. Такое решение принял суд после обращения брокерской фирмы XP Investimentos.

В ходе разбирательств представители брокера заявили, что схожесть наименований двух компаний может вызвать путаницу среди потенциальных клиентов, а выбранная букмекером аббревиатура представляет собой нарушение прав на товарные знаки.

Ответчики уповали на то, что XP Bet и XP Investimentos ведут абсолютно разный бизнес. Однако, выслушав доводы сторон, суд занял позицию брокерской фирмы.

Теперь букмекеру придется сменить название. В противном случае компания будет должна выплачивать ежедневный штраф в размере 10 тыс. бразильских реалов (около 140 тыс. рублей).