Число активных игроков на ставках в России уменьшилось на 2,6% в 2024 году

Число активных игроков на ставках в России сократилось в 2024 году, говорится в исследовании, проведённом «Рейтингом Букмекеров».

«Прошедший год был насыщен крупными международными событиями – чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, Олимпийские игры, а также Игры БРИКС и Игры Будущего. В связи с этим количество игроков на ставках увеличилось за счёт тех, кто ставит не регулярно, а только на события подобного масштаба. Общее количество игроков за 2024 год выросло на 7,6%, до 12,95 млн человек, а вот активных игроков стало на 2,6% меньше – 6,31 млн человек», — говорится в документе.

Авторы также добавили, что в 2024 году о своих планах перестать делать ставки заявляли 15% игроков (1,8 млн человек), а о планах начать делать ставки заявляли 5 млн человек, среди которых 1,6 млн говорили об очень большой вероятности начать делать ставки в ближайшие полгода.