Выручка легальных букмекеров в России выросла на 42,3% в 2024 году

Объём депозитов всех легальных букмекеров за 2024 год составил 1738,9 млрд рублей, на 42,3% больше, чем годом ранее, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Согласно данным ЕРАИ, выручка легальных букмекеров за 2024 год увеличилась на 42% и составила 1,73 трлн рублей. Из них 95% составила выручка от интерактивных ставок в размере 1,66 трлн рублей, за прошедший год она выросла на 43%. Выручка от ставок в ППС составила 5%, или 77,2 млрд рублей в денежном выражении, однако рост относительно 2023 года составил лишь 17,7%.

«Напрямую использовать значение выручки для оценки динамики рынка по-прежнему нельзя: хотя крупнейшие БК отчитались одинаково, остались букмекеры, которые в качестве выручки отражают валовую прибыль, а также выручку от других видов деятельности. Как результат, прямое сравнение итогов года по выручке позволило увидеть корректную динамику, но сам по себе показатель по-прежнему невозможно использовать для правильного расчета выручки всех БК», — заявили авторы исследования.