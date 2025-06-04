В России составили портрет игрока на ставках
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Компания «Рейтинг Букмекеров» провела исследование, в ходе которого определила портрет российского игрока на ставках.
По данным компании, это мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, который находится в браке, семья которого состоит минимум из трёх человек. У него есть работа, он специалист с высшим образованием, а доход колеблется в диапазоне от среднего до высокого.
Авторы также отметили, что внутри возрастного диапазона выросла доля игроков в возрасте от 25 до 34 лет, а в сегменте 35-44 года, наоборот, снизилась.
Чаще всего игроки делают ставки два-три раза в месяц (22,4%) или раз в неделю (22,3%). 18% заключают пари два-три раза в неделю. Доля тех, кто делает это ежедневно, составила 8,4%.
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