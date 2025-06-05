Грузия — Фарерские острова: определён фаворит матча

В четверг, 5 июня, на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси состоится товарищеский матч Грузия — Фарерские острова. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно составляет 69% вероятности.

Победа сборной Фарерских островов оценивается в 8.10 — 11% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90 (20%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в товарищеском матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.