Беларусь — Казахстан: букмекеры назвали фаворита

5 июня на стадионе «Борисов-Арена» в товарищеском матче сыграют сборные Беларуси и Казахстана. Для команд встреча будет хорошей возможностью подготовиться к официальным играм и проработать новые тактики. Начало — в 20:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитом сборную Беларуси и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 46% вероятности.

Шансы сборной Казахстана оценили коэффициентом 4.05 (24%). Ничейный исход идёт за 3.30 (30%).

Аналитики считают, что этот товарищеский матч не получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают с коэффициентом 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.