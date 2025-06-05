Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Беларусь — Казахстан: букмекеры назвали фаворита

Беларусь — Казахстан: букмекеры назвали фаворита
Комментарии

5 июня на стадионе «Борисов-Арена» в товарищеском матче сыграют сборные Беларуси и Казахстана. Для команд встреча будет хорошей возможностью подготовиться к официальным играм и проработать новые тактики. Начало — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Беларусь покажет зубы перед матчем с Россией. А Казахстан думает о ЧМ-2026
Беларусь покажет зубы перед матчем с Россией. А Казахстан думает о ЧМ-2026

Букмекерские конторы считают фаворитом сборную Беларуси и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 46% вероятности.

Шансы сборной Казахстана оценили коэффициентом 4.05 (24%). Ничейный исход идёт за 3.30 (30%).

Аналитики считают, что этот товарищеский матч не получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают с коэффициентом 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Материалы по теме
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android