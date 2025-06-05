Испания — Франция: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Лига наций. Второй полуфинальный матч. Испания против Франции. Последние победители Лиги наций. Французы в 2021 году как раз Испанию в финале обыграли — 2:1. Через два года испанцы уже взяли Лигу наций — в серии пенальти обыграли сборную Хорватии. Основное время закончилось вничью — 0:0.

В 2025 году французы играют очень неровно. Обладая потрясающим составом и разнообразием вариантов, Дешам пока ничего стабилизировать не может. То всё упирается в Мбаппе, то ставка на молодёжь. Франция стабильностью не отличается.

Испания, наоборот, отличается. Подбор игроков у испанцев тоже шикарный, все на ходу. Но есть вопросы по игровому тонусу. Атака мощнейшая и у тех и у других. Оборона очень сыгранная, функциональная и качественная. Но когда мы говорим Испания — Франция, мы подразумеваем, конечно, звёзд. Мы подразумеваем забитые мячи. Изящество Ламина Ямаля, его дриблинг, шикарные удары. Контроль центра поля благодаря Педри и компании.

Здесь все ясно: играть на «низ», несмотря на статус полуфинала, не хочется. Хочется сыграть на голы. Берём в этом матче «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».