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Испания — Франция: прогноз Владислава Радимова на полуфинальную игру Лиги наций

Испания — Франция: прогноз Владислава Радимова на полуфинальную игру Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.10.

«С такими атакующими линиями, которые мы видели в Лиге чемпионов у «ПСЖ», у «Барселоны», вы можете представить, что голов не будет? В принципе, это невозможно, мне кажется. Мое мнение — ТБ 3.5 в матче между двумя командами просто обеспечен.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И ещё одно: голевое действие Ламина Ямаля. Пацан был в сумасшедшей форме, чуть передохнул, и вот снова рядом титул, который он может выиграть. Не повезло ему с Лигой чемпионов, но здесь он всем докажет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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