Испания — Франция: прогноз Павла Яковлева на полуфинал Лиги наций 5 июня

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 2.02.

«Хочется сказать о предыдущих стадиях. Испанцы в результативной игре прошли достаточно интересные Нидерланды. Французы, уступив в первой встрече хорватам 0:2 на выезде, дома смогли переломить ход этого матча и всё-таки прошли дальше, тем самым обеспечив нам очень интересный полуфинал. Жду очень интересный и результативный футбол в этой паре, где каждая команда состоит из футболистов самого высокого класса, способных создать момент из ничего. Мой прогноз на встречу будет «тотал больше одного в первом тайме» за хороший коэффициент 2.02, всё-таки испанцы умеют забивать, и они это продемонстрировали в играх со сборной Нидерландов, а французы играми с Хорватией подтвердили, что в обороне они не так надёжны.

Испания с самых первых минут начнёт атаковать. Но, повторюсь, в составе сборной Франции есть футболисты, которые очень индивидуально сильны, которые могут принести нервозность в оборону Испании. И, конечно же, это будет опасность со всех сторон», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».