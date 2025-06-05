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Испания — Франция: прогноз Павла Яковлева на полуфинал Лиги наций 5 июня

Испания — Франция: прогноз Павла Яковлева на полуфинал Лиги наций 5 июня
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 2.02.

«Хочется сказать о предыдущих стадиях. Испанцы в результативной игре прошли достаточно интересные Нидерланды. Французы, уступив в первой встрече хорватам 0:2 на выезде, дома смогли переломить ход этого матча и всё-таки прошли дальше, тем самым обеспечив нам очень интересный полуфинал. Жду очень интересный и результативный футбол в этой паре, где каждая команда состоит из футболистов самого высокого класса, способных создать момент из ничего. Мой прогноз на встречу будет «тотал больше одного в первом тайме» за хороший коэффициент 2.02, всё-таки испанцы умеют забивать, и они это продемонстрировали в играх со сборной Нидерландов, а французы играми с Хорватией подтвердили, что в обороне они не так надёжны.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания с самых первых минут начнёт атаковать. Но, повторюсь, в составе сборной Франции есть футболисты, которые очень индивидуально сильны, которые могут принести нервозность в оборону Испании. И, конечно же, это будет опасность со всех сторон», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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