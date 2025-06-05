Испания — Франция: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций в Штутгарте

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Испания – Франция.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

«В Штутгарте пройдёт полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. На мой взгляд, это две самые сильные сборные на данный момент. Очень сложно отдать кому-то из них предпочтение, потому что все игроки мотивированы на победу. И атака у обеих команд просто великолепная.

В последних своих матчах команды много забивают. Поэтому я не рискну поставить здесь на исход. Но думаю, что голов в этом матче, учитывая форму, в которой находятся атакующие футболисты, будет очень много. Тем более что коэффициент на тотал больше 2.5 выше двойки. На мой взгляд, этим нужно пользоваться. Мой прогноз на эту игру — тотал матча больше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».