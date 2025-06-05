Испания — Франция: прогноз Романа Гутцайта на встречу 1/2 финала Лиги наций

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Второй полуфинал Лиги наций, который пройдёт в Штутгарте. Победитель этого матча 8 июня сыграет в мюнхенском финале, ну а проигравший может в Штутгарте оставаться, потому что в этом городе пройдёт матч за третье место.

Две яркие команды, которые отличаются прежде всего своими исполнителями в атаке. Прекрасный сезон провел Ламин Ямаль, очень хороши были Уильямс, Ольмо и Мората. Нет сомнений в том, что сборная Испании свои моменты создаст, потому что это ещё и очень сильный коллектив с прекрасно выстроенным позиционным нападением, что было продемонстрировано не только в матчах Лиги наций, но и на прошедшем чемпионате Европы. Поэтому в том, что шансы у испанцев забить в ворота Майка Меньяна будут, я абсолютно не сомневаюсь.

Очень интересно, как будет выглядеть французская команда. Дидье Дешам, долго работающий с этой сборной, имеет прямо сейчас в своём расположении сразу семь футболистов, которые принимали участие несколько дней назад в финале Лиги чемпионов. Это Эрнандес, Дуэ, Баркола, Заир-Эмери, Дембеле, Тюрам и Павар. Каждый из них появился на поле «Альянц Арены». Кто-то в стартовом составе, кто-то выходил на замену чуть позже. У французов в атаке есть Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром прошедшего испанского чемпионата. И понятно, что наличие одного Мбаппе всегда позволяет тебе рассчитывать на забитый гол. Плюс надо отметить ещё и Майкла Олисе, который играет в Германии в составе мюнхенской «Баварии». Очень яркий атакующий исполнитель. Ну и также в ожидаемом составе, например, рисуют Рандаля Коло-Муани, который начинал сезон в «ПСЖ», ну а продолжил его в туринском «Ювентусе».

В общем, мне кажется, шансы на то, что мы увидим голы со стороны обеих команд, достаточно высоки», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».