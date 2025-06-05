Испания — Франция: ставка Александра Егорова на игру 1/2 финала Лиги наций

Экс-арбитр РПЛ Александр Егоров дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: победа Франции по угловым с форой (0) за 2.55.

«Да, Испания — чемпион Европы. Но скажите это Мбаппе и Дембеле — и они вас не услышат: они будут в этот момент подавать очередной угловой. Франция опаснее на флангах, а при отсутствии разрушителей сзади — атаковать им придётся много, быстро, ярко.С Хорватией французы подали девять угловых на выезде, и это не случайность. Это план. Это оружие. Испанцы ниже ростом, хуже на втором этаже, а если они ещё и поведут в счёте — «трёхцветные» по стандартам устроят настоящую ливнёвку», — приводит слова Егорова Betonmobile.