Эквадор — Бразилия: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Эквадор – Бразилия.

Ставка: победа Бразилии за 2.10.

«В матче 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке сборная Эквадора сыграет дома против сборной Бразилии.

Команда Эквадора находится на втором месте, это очень высоко для нее. А вот Бразилия занимает четвёртое. Между командами пять очков. Эквадор очень хорошо играет дома, у команды всего две ничьих на своей арене, в остальном только победы. Кажется, что в этом матче Эквадор не должен проиграть. Но сборная Бразилии обладает очень сильным составом, в котором безумно яркая линия нападения. Ей не хватало тренера, которому бы все доверяли и который мог бы всех объединить, и вот сборную принял Карло Анчелотти. Я думаю, что для него очень важно с первого же тура показать, что бразильцы в его лице сделали правильный выбор. Я думаю, что на этом подъёме бразильцы должны выиграть», — приводит слова Мора «РБ Спорт».