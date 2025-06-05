Эквадор — Бразилия: прогноз Семёна Зигаева на игру отборочного турнира ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Эквадор — Бразилия.

Ставка: Эквадор не проиграет за 1.77.

«Сборная Эквадора — главное открытие нынешнего отбора на чемпионат мира от Южной Америки. Команда начинала отбор при испанце Феликсе Санчесе, эквадорцы стартовали с поражения Аргентине, но затем одержали три победы и дважды сыграли вничью. Всё было неплохо, на Копа Америка прошлым летом Эквадор ехал с отличными перспективами, но уже в 1/4 проиграл команде Месси по пенальти и лишился тренера. Новым наставником стал аргентинец Себастьян Беккасесе, который тоже начал с неудачи. Уступив Бразилии, Эквадор вновь набрал ход, одержал четыре победы, трижды сыграл вничью и за четыре тура до финиша занимает вторую строчку.

Бразилия стала главным ньюсмейкером в последнее время. Ведь начиная с ближайшего матча руководить пятикратными чемпионами мира будет прославленный Карло Анчелотти. Впервые за 100 лет сборной Бразилии будет руководить иностранец, а тут ещё и тренер высочайшего класса, выигравший в клубном футболе вообще всё. Итальянец приходит в команду, которая провалилась уже на нескольких турнирах подряд, а в нынешнем отборе идёт лишь на четвёртой позиции и пока не гарантировала себе выход на чемпионат мира следующего года.

Конечно, Бразилия — фаворит, и приход Анчелотти точно даст эмоциональный всплеск. Но Эквадор за 14 матчей отбора проиграл всего дважды, Аргентине и Бразилии, но в гостях, а дома же они пока непобедимы. Новый тренер — не панацея от всех проблем, даже такому опытному специалисту потребуется время. Эквадорцы же — выстроенная команда, которая прекрасно выступает в отборе и которая с большой долей вероятности точно будет на мундиале. Но затягивать не стоит, и даже против такого грозного соперника надо набирать очки», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».