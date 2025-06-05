Испания — Франция: забери фрибет 2000 рублей к матчу Лиги наций от БЕТСИТИ

5 июня сборная Испании сыграет с командой Франции в полуфинальном матче Лиги наций. Встреча состоится в немецком Штутгарте и начнётся в 22:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию. Чтобы его забрать, нужно выполнить всего два простых действия:

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в выборе состава на поединок положился на футболистов выигравшей Ла Лигу «Барселоны». Поэтому в ростере испанцев представлены сразу шесть футболистов данного клуба. Помимо проводящего великолепный сезон Ламина Ямаля, в коллектив вызваны Кубарси, Педри, Фермин Лопес, Гави и Дани Ольмо.

Тем не менее у французов не менее звёздный выбор футболистов. В передней линии большие надежды возлагаются на лидера команды Килиана Мбаппе. Форвард провёл сильный дебютный сезон в мадридском «Реале» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Также он выиграл «Золотую бутсу», забив 31 гол в сезоне Ла Лиги — 2024/2025.

Наставник Франции Дидье Дешам высоко оценил силу соперника, назвав Испанию одной из лучших команд в мире. Именно «Фурии Роха» «трёхцветные» проиграли в полуфинале Евро-2024 – 1:2. На том же турнире Испания выиграла трофей и не знает поражений до сих пор.

В четвертьфинале испанцы одолели Нидерланды, а французы оказались сильнее Хорватии. «Фурия Роха» занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА и на одну позицию опережает замыкающую тройку Францию.

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