Валентина Матвиенко предложила отправлять отчисления букмекеров на сельский спорт

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты с участием министра спорта Михаила Дегтярёва заявила, что отчисления букмекерских компаний необходимо активнее использовать для развития спорта в сельской местности, сообщает «СенатИнформ».

По словам Матвиенко, целевые отчисления следует направлять не только на строительство крупных спортивных сооружений, но и на развитие инфраструктуры для массовой физкультуры и спорта. Он предложила устанавливать всепогодные уличные тренажёры во всех городах и сельских населённых пунктах страны.

Председатель Совета Федерации также отметила необходимость популяризации физкультуры и спорта через СМИ, а также подчеркнула важность проведения детских турниров и соревнований между семьями.