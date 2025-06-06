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Названы шансы сборной Бельгии начать отбор ЧМ-2026 с победы

Названы шансы сборной Бельгии начать отбор ЧМ-2026 с победы
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6 июня на стадионе «Тоше Проески» состоится встреча между Северной Македонией и Бельгией. Начало игры — в 21:45 мск.

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Вполне ожидаемо букмекерские конторы отдают предпочтение бельгийцам. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности.

Шансы сборной Северной Македонии оценили в 11.0 (9%). Ничья идёт с коэффициентом 4.80 (20%).

Эксперты предполагают, что встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 6.00.

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