Названы шансы сборной Бельгии начать отбор ЧМ-2026 с победы

6 июня на стадионе «Тоше Проески» состоится встреча между Северной Македонией и Бельгией. Начало игры — в 21:45 мск.

Вполне ожидаемо букмекерские конторы отдают предпочтение бельгийцам. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности.

Шансы сборной Северной Македонии оценили в 11.0 (9%). Ничья идёт с коэффициентом 4.80 (20%).

Эксперты предполагают, что встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 6.00.