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Северная Македония — Бельгия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Северная Македония — Бельгия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Северная Македония — Бельгия.

Ставка: Бельгия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

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Состав у гостей, скажем прямо, звёздный. Были вызваны на июньские матчи Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Юри Тилеманс и другие. Но вот незадача — Тибо Куртуа не сможет помочь своей сборной.

Однако и это можно исправить. Руди Гарсия точно знает, как это сделать. Судите сами. В первой встрече с украинцами, которую бельгийцы проиграли, в воротах был Тибо Куртуа и пропустил три мяча. В ответной встрече на его месте появился другой голкипер — Матц Селс из «Ноттингем Форест». Он отыграл «на ноль».

Не будем ждать очень много голов от этой встречи. Северная Македония умеет компактно обороняться, а Бельгия пока не научилась играть в сверхрезультативный футбол. Но для победы будет достаточно двух или трёх мячей, а то и вовсе одного. Нашей ставкой будет победа «красных дьяволов» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

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