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Норвегия — Италия: коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026

Норвегия — Италия: коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026
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Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 6 июня на стадионе «Уллевол» состоится встреча между Норвегией и Италией. Начало игры — в 21:45 мск.

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Букмекеры не уверены в выборе фаворита этой встречи, но отдают едва заметное предпочтение итальянцам. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 2.55.

Шансы сборной Норвегии оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Эксперты предполагают, что встреча Норвегия — Италия получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.50).

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