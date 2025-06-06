Норвегия — Италия: коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 6 июня на стадионе «Уллевол» состоится встреча между Норвегией и Италией. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры не уверены в выборе фаворита этой встречи, но отдают едва заметное предпочтение итальянцам. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 2.55.

Шансы сборной Норвегии оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Эксперты предполагают, что встреча Норвегия — Италия получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.50).